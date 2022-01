Mida toob 2022: 15 autoalast ennustust alanud aastaks

Kuigi mõne kuu lõikes võib anomaaliaid olla, siis üldist elektriautode läbimurret veel ei tule – erandiks võib-olla vaid Tesla Model 3 edu. Teisalt ponnistavad kõik „vanad tootjad“ ühiselt Tesla ja hiinlaste vastu. See ei tähenda, et elektriautode turuosa ei võiks kasvada järgmisel aastal kahekohalise arvu protsente, aga tuleb arvestada, et baas, millelt tullakse, on siiski väga-väga madal.

Akude hinnad ei lange, vaid hakkavad tõusma, tahkisakud tootmisse aga alanud aastal veel ei jõua. Elektriautode hinnad seeläbi arusaadavalt enam ei lange, vaid hakkavad uuesti tõusma, kuna tõusevad ka kõigi tootmissisendite hinnad. Hinnalanguse põhi on läbitud ja 100 USD/kWh jääb enne tahkisakude tulekut püüdmatuks. Seda aga, et tahkisakud lähema paari aasta jooksul veel ei tule, oleme juba saates rääkinud.

Kuigi eelmise nädala Istmesoojenduses sai need ennustused samuti välja käidud, teeme seda nüüd ka kirjasõna kujul. Loomulikult on tegu “haritud spekulatsioonidega”, seega on kaasa mõtlemine ja ka vastandumine igati teretulnud.

4. Diisel jätkab välja suremist

Diiselkütus mootorikütusena jätkab Euroopa uute autode müügis langustrendi. See ei ole mingi uudis – rääksime juba suvel, kui kiiresti Soomes see langus toimub. See aga puudutab vaid uusi autosid, Eesti kasutatud autode impordis jääb diisel siiski domineerima.

Subjektiivselt (Euroopas avalikult, meil pisut vähem avalikult) on tekkinud “diislihäbi” analoogselt “lennuhäbiga”. Enamik tootjaid on oma allesjäänud diiselmootoritelt koristanud viite kütuseliigile (näiteks VW TDI kadus 2018).

5. Kiibirindel (eriliste) muutusteta

Kiibikriis leeveneb ainult väga-väga vähe, aga siiski. Põhjused, mis tekitasid kriisi, pole ju mitte kuhugi kadunud, uute tootmisvõimsuste loomine võtab paar aastat aega ning defitsiidi tingimustes autotootjad elektroonikatootjaid üle maksta ei suuda (soovi). Pigem teevad väikesi järeleandmisi kiibitootjad, et suuri, kuigi viletsaid (ja seda autotootjad kiibiäri mõistes on) kliente päris mitte käest ära lasta.

6. Hiinlased ei tule hooga vallutama

Hiinlased tulevad jätkuvalt Euroopa turule, aga väga tasa ja targu, Eestisse veelgi aeglasemalt. Teada on ainult, et Great Wall tuleb Euroopasse, aga Hiina suurim tootja BYD mõtleb veel.

Hiina suurimad ja tõsiseimalt võetavad tootjad on aru saanud, et Euroopa turg ja eurooplase maitse erineb koduturust kõvasti ja selle mõistmiseks on vaja katsetada ettevaatlikult. Seres 3 on Eestis kohal, aga vaimustust ei paista kusagilt – ja seda ei ole põhjust niipea oodata.

7. Elektriautotootjate aktsiahinnamull ei lõhke

Oodatakse särtsukatootjate aktsiahinna mulli lõhkemist, aga meie arvates seda ei juhtu. Kriisi ennustajaid on maailmas alati olnud ja on ka edaspidi ning Riviani edu raha kaasamisel ning Tesla aktsia hind on tekitanud üleilmset kadedust.

Kui seal tuleb tõsine korrektsioon, siis on see tunduvalt laiapõhjalisem ning seda ette ennustada me keegi ei suuda – vastasel juhul oleksime juba palmi all ja kolm põlvkonda takkapihta ei peaks enam kunagi tööd tegema.

