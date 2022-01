Forte lugejad küsivad: millal kirjutavad perearstid COVIDi puhul välja antibiootikume ja millal mitte?

Forte poole on pöördunud paar lugejat, kes perega haigestusid viimasel nädalal COVIDisse ja kelle pereliikmetele kirjutas arst välja antibiootikume. „Abikaasal tekkis kõrge palavik, nii kõrge, et ta hakkas sonima. Peale selle on tal äge köha. Ei saa süüa ja on päevad läbi voodis,” kirjutab 32-aastane naisterahvas, kelle nimi on toimetusele teada, kuid kes palus jääda anonüümseks. Ta lisab: ”Abikaasa on vaktsineerimata, sest ta ei usalda vaktsiini, mis nii kiiresti pandeemia ajal välja töötati ja on alles katsetamata. Meie perekond on kristlik ja me usume, et see haigus tabab neid, kellel usku jumalasse on liiga vähe või kes on patused.” Teine, 46-aastane naine kirjutab oma abikaasa haiguse kohta järgmist: „Mehel kadus ära hääl ja ta köhib nii tugevasti, et hakkab lausa oksendama. Peale selle on tal palavik 38 kraadi. Mees on vaktsineerimata.” Mõlemad pöördujad imestavad, et nende perearst määras nende abikaasadele antibiootikumide kuuri ja teistele aga mitte. Forte tõi olukorras selgust.

Uus Hiina koroonaviirus mõjutab eriti negatiivselt hingamisteid ja põhjustab kopsupõletiku väljakujunemist. On teada, et selliste kopsukahjustuste korral on tavalistel juhtudel ette nähtud raviks antibiootikumid.