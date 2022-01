Reutersi teatel on Taani järjekordne riik, mis teatab, et kuigi ühiskonnas on rekordilised nakatumisnäitajad, on haiglaravil viibijate hulk stabiliseerunud ja aeg on piirangutest taas loobuda. Ka Eesti terviseamet teatas täna hommikul, et meil on rekordiliselt palju nakatunuid, ent haiglas samuti jätkuvalt stabiilselt inimesi.

Neist tõdemustest lähtuvalt uurisime teadusnõukoja juhilt Toivo Maimetsalt, et kas olukorras, kus raskelt haigestumisi on stabiilselt vähe, vaktsineerimine on kõigile soovijale vabalt kättesaadav ja igaühel on võimalik end vabatahtlikult maskide ja distantseerumisega kaitsta, poleks ka meil Taani, Rootsi, Norra eeskujul mõistlik hakata ühiskonda vabaks laskma ja piirangutest loobuma?

„Jah, ka minu mõtted on käinud täpselt samu radu pidi," ütles Toivo Maimets ja märkis kohe, et praegu kohe ta veel piiranguid leevendama ei hakkaks.