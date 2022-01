India mees lasi end aasta jooksul 12 korda COVIDi vastu vaktsineerida

Mandal kasutas teiste inimeste dokumente ja pettis tervishoiuasutusi, teatas India politsei. Mandali suhtes on nüüd algatatud kriminaaluurimine ning Daily Maili veebisaidi andmetel on esitatud talle erinevad süüdistused.

Mandal on enda sõnul vaktsineerimise kindel pooldaja ja otsustas seetõttu pandeemia ajal oma tervist võimalikult efektiivselt kaitsta. Selleks, et saada võimalikult palju vaktsineerimisi, pöördus ta osariigi erinevates maakondades asuvate vaktsineerimiskeskuste poole. Mandal suutis nii enda kui ka teiste dokumentide abil süsteemi ära petta, kuna täisealine India kodanik peab selleks, et teda loetaks täielikult vaktsineerituks, saama kaks doosi vaktsiini.

Mis puudutab sageda vaktsineerimise mõju tervisele, siis sõnas Mandal, et need tegid talle head – tal kadus liigesevalu, mille all ta oli viimased kaheksa aastat kannatanud. Lisaks väidab pensionär, et viimase 11 kuu jooksul alates vaktsineerimise algusest pole tal kordagi ühtegi viirusnakkust olnud.