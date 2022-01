KUULA | “Istmesoojendus” osa 107: kiibikriis – no kaua veel?

Sel nädalal: testimas on nähtud nii uusi Audi kui BMW mudeleid; sahistatakse, et tulemas on Peugeot 4008; Hyundai teatas, et sisepõlemismootorite arenduse peatamine pole täielik ja “globaalsete klientide” jaoks seda siiski jätkatakse; SsangYong müüdi maha ja avalikustati müügihind; Toyota on USA-s automüügi osas GM-i troonilt lükanud ja palju muud.