Uus KIA Sportage on Eestis

„See on täiesti uus auto. Uus pole ainult logo, kõik on selle auto juures uus," ütles Viking Motorsi müügijuht Kristjan Uuk ja märkis, et ainuüksi auto disaini joonistati mitme kontingendi paljudes riikides - USAs, Hiinas, Saksamaal, Jaapanis, Koreas.

Auto mõõtmed on pisut kasvanud nii pikkuses, laiuses kui kõrguses (4515x1622x1650) ja selle võrra on kasvanud ka avarus auto sisemuses. Värvitoone on valikus 13. Kristjan Uuk lisas, et auto on muudetud ka oluliselt vaiksemaks.