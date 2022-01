Koroona: Eesti ladudes on üle 461 000 süstiootel vaktsiinidoosi

Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin. Foto: Argo Ingver

Terviseameti organiseeritud külmaladudes ja raviasutuste käes on tänaseks süstimise ootel 461 468 koroonavaktsiini doosi – see on rekordiliselt suur kogus. Sotsiaalministeerium on käivitanud uue kampaania tõhustusdooside tegemiseks olemasolevate vaktsiinidega, WHO ekspertide äsjasel hinnangul tuleks vaktsiine aga uute viirusetüvede vastu uuendada ja pidev tõhustusdooside nõudmine ei ole jätkusuutlik strateegia.