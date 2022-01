Elektri-, sooja- ja gaasiarvete hüvitamiseks on rahandusministeeriumi tellimusel ja ettevõtte Piksel realiseerimisel loodud taotluste esitamise lahendus keskkonnas spoku.ee.

Kõik, kes seal on juba taotlusi esitanud, teavad, et isikutuvastamise järel tuleb riigile esitada isegi oma isikukood, rääkimata rahvastikuregistrijärgsest elukohast, ametlikest töötasudest, laste andmetest ja nende koolidest – kõik see info on riigil aga juba olemas. Seega on eksitud e-riigi peamise põhimõtte vastu: riik andmeid topelt ei küsi. Lisaks pole mingil põhjusel tööle saadud erinevate riiklike andmebaaside vaheline infovahetus üle x-tee.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Siim Sikkut pole sellise asjade käiguga rahul.