Toyota õrritab: GR Yarisest tuleb veelgi agressiivsem versioon

GR Yaris on niigi Accelerista toimetuse viimaste aastate lemmik moodne sportauto , kuid Toyota pole jõude vedelenud ja esitleb varsti uuendatud versiooni nelikveolisest kuumpärast. See ei tule täieliku üllatusena, kuna tavamudelist erineva välimusega GR Yarist märgati Nürburgringil juba eelmisel aastal testimas.

Hetkel on avaldatud vaid see õrrituspilt, kuid juba saab aimata üpris palju – esimesena hakkab silma terviklik aeropakett. Eesmine splitter on suurem ning kapotil olev õhuava võimaldab radiaatorist ja vahejahutist läbi käinud soojenenud õhul õiges suunas välja saada.

Lisaks aeropaketile on raske midagi aimata, kuid seadistajad üle maailma on tuvastanud, et tillukesel 1,6-liitrisel ridakolmel on varu küllaga “peale keerata”. Poleks üldse ebatavaline, kui 260 hj asemel oleks sel nüüd veidi vähem konservatiivsed 280 hj ja sellega käiks kaasas ka olemasolevast Track packist veelgi sportlikum veermikupakett.