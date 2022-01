VIDEO | Esmakordne: USA-s siirdati mehele geneetiliselt muudetud sea süda

Marylandi ülikooli meditsiinikooli meeskonna läbi viidud operatsioon on üks esimesi, mis peab demonstreerida sea südame inimesele siirdamise võimalikkust. Selle on võimalikuks teinud uued geenide muutmise vahendid, vahendab Reuters.

„See oli läbimurdeline operatsioon ja see toob meid sammu lähemale organite puuduse kriisi lahendamisele. Lihtsalt ei ole piisavalt saada inimdoonorite südameid, et varustada potentsiaalsete vastuvõtjate pikka nimekirja,” ütles sea südame inimesele siirdanud dr Bartley Griffith.

„Me liigume edasi ettevaatlikult, aga oleme ka optimistlikud, et see maailma esimene operatsioon annaks patsientidele tulevikus tähtsa uue võimaluse,” lisas Griffith.

„Kas surra või teha läbi see siirdamine. Ma tahan elada. Ma tean, et see on lask pimedusse, aga see on minu viimane võimalus,” ütles Bennett päev enne operatsiooni.