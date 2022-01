Arvustus | Pole vaja kellasid-vilesid – mõistliku hinnaga monitor kõige jaoks

Seega kui AOC esindaja pakkus võimalust proovida moodsamat mängurimonitori, haarasin sellest hea meelega kinni. Lihtne on oma olemasolevasse “tööjaama” kinni jääda ning unustada, et see võiks veelgi parem olla.

Enne arvustamise juurde liikumist tuleb välja tuua mõned olulisemad funktsioonid ja arvud. Konkreetse mudeli nimi pikalt välja kirjutades on AOC Gaming CQ32G2SE. See on 31,5-tollise diagonaali ja mattekraaniga kumer LED-monitor, mille ekraani värskendussagedus on harjumuspärase ja levinud 144 hZ asemel 165 hZ ja reageerimiskiirus 1 ms (MPRT, mitte grey-to-grey), vaatamisnurk on 178 kraadi.

Kui Sinu arvuti on nii võimas, et värskendussagedusest maksimumi võtta, ei ole see vahe väga märgatav. Kui aga nt 60 hZ sülearvutiekraanilt 165 hertsi peale kolida, on see juba täiesti teine maailm – jällegi, eeldusel, et riistvara on selle ära kasutamiseks tasemel.

AOC monitori QHD resolutsioon ehk 1440p ehk 2560×1440 pikslit on samuti vägagi märgatav, kui oled harjunud samm altpoolt leitava, enimlevinud FullHD-ga (1920×1080). QHD on FHD-ga võrreldes 1,77 korda parem resolutsioon, mis on täiesti silmnähtav. Monitoril on ka kaks sisseehitatud 5W kõlarit, kaks HDMI 2.0 liidest, DisplayPort 1.2 ja 3,5 mm väljund kõlaritele või klappidele.

nVidia G-Synci ei toetata, kuid AMD FreeSynci küll. Monitori välisservad on väga õhukesed, et mitme kuvariga “mängujaama” korral minimaalselt häirida. Hinnaklassi mõttes sihitakse bang-for-bucki pakkumist – vähem kellasid-vilesid, ca 350€ hinnalipik.

Üles sättimine ja esmamulje

Praegusel ajajärgul tahavad igasugused uued vidinad tihti arvutisse (halvemal juhul ka paralleelselt telefoni ja kes teab kuhu veel) mingit oma tarkvara ja rakendust tirida, et oma täielik funktsionaalsus saavutada. Selles valguses on värskendav, et AOC puhul on üles sättimise järjekord järgnev: jalg klõpsuga külge, kastist välja, lauale, juhtmed sappa ja kõik.