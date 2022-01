Murdeline avastus selgitab, miks paljud pääsevad raskest koroonahaigusest

"SARS-CoV-2 viirusega kokkupuutumine ei põhjusta alati nakkust ja me tahtsime mõista, miks. Avastasime, et COVID-19 nakkuse eest võivad kaitsta olemasolevad T-rakud, mille keha on loonud kokkupuutel teiste koroonaviirustega, näiteks külmetusega," ütles uuringu peamine autor dr Rhia Kundu ülikooli südame- ja kopsuinstituudist.

Seega leiavad teadlased, et neile sisemistele valkudele suunatud võiksid olla uue põlvkonna koroonavaktsiinid, kuna T-rakuline immuunvastus on märksa pikemaajalisem kui antikehade oma, mis taandub juba mõni kuu pärast vaktsineerimist.

"Meie uuring annab seni kõige selgemad tõendid selle kohta, et tavalist külmetust põhjustavate koroonaviiruste vastased T-rakud mängivad SARS-CoV-2 nakkuse vastu kaitsvat rolli. Need T-rakud pakuvad kaitset, rünnates viiruse valke, mitte selle pinnal olev ogavalku," kinnitas uuringu vanemautor ja ülikooli hingamisteede infektsioonide uurimisüksuse direktor professor Ajit Lalvani.

Ogavalk on teatavasti vaktsineerimisel tekkivate antikehade tugeva immuunsurve all ja see sunnib teda muteeruma, et vaktsiinide eest põgeneda. Seevastu viiruse sisemised valgud muteeruvad palju vähem ja on sarnased nii koroonaviiruse algtüvel kui näiteks omikronvariandil. Seega peaksid T-rakulist vastust tekitavad vaktsiinid kaitsma nii seniste kui tulevaste koroonaviiruse tüvede eest.