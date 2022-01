Soomlased on leidnud alternatiivi kanamunadele

Kanamune läheb igapäevases tarbimises vaja massiliselt. See aga tähendab miljardeid kanu, keda kasvatatakse tehase tingimustes ja varustatakse tonnide kaupa söödaga, jättes maha suurel hulgal jäätmeid. Maailmas on aga olemas seen, mis toodab munavalge võtmekomponenti ja millest võib kujuneda alternatiiv kanamunadele.