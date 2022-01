Tartu teadlased saatsid "Kevade" tegelased distantsõppele: selgub, et kõige vähem sobis see Teelele

Neil õpilastel, kellele ei meeldi eriti ei lähi- ega kaugõpe, on kõige kehvemad hinnangud nii kodule kui ka koolile, kuid sõpradest ja klassikaaslastest tunnevad nad rohkem puudust kui kaugõppe eelistajad. Neil on teistega võrreldes kõige kehvemad iseseisva toimetuleku oskused ja nad muretsevad koroonast tingitud muutuste pärast oma elus õpilasena õppetöös. Võib-olla poleks Tiugul olnud muidu erilist vahet, kas õppida lähi- või kaugõppes, aga ilmselt oleks ta ühel hetkel hakanud igatsema Imeliku järele.

Nii nagu täiskasvanud, kes on väljendanud muret hariduse kvaliteedi halvenemise pärast kaugõppe tingimustes, kalduvad ka lapsed ise arvama, et koolis kohal käies on parem õppida. Õpilaste hinnangul olid nad koolis õpituga enne koroonat rohkem rahul kui koroonaajal. Seejuures on rahulolu koolis õpituga vähenenud nii poiste kui tüdrukute seas ja nii neljandates, viiendates kui ka kuuendates klassides.

Kolm neljandikku õpilastest soovis aegajalt, et saaks kooli tagasi minna. Seejuures nooremad õpilased soovisid kooli pääseda sagedamini kui veidi vanemad ning tüdrukud veidi rohkem kui poisid. Oma osa võib selles olla tõsiasjal, et kaasõpilastega polnud võimalik kokku saada - üle nelja viiendiku õpilastest tundis kaugõppes puudust just klassikaaslastest. Kõige rohkem igatsesid klassikaaslaste järele noorimad vastajad.

Kuigi õpilaste hinnangud kaugõppele on vastuolulised, võib oletada, et Arno, Toots, Kiir ja Tõnisson oleksid sellega veidi rohkem rahul kui Teele. Nimelt meeldib poistele kaugõpe veidi enam kui tüdrukutele. Suurem osa õpilasi eelistaks sellegipoolest koolis kohal käia. Eriti meeldib päriselt koolis käia just noorimatele vastajatele ehk neljanda klassi õpilastele.

Laste subjektiivse heaolu uuringu tulemused 2021. aasta kevadest näitavad, et kui osa õpilaste heaolu on kodus õppides suurenenud, siis teistel on see kaugõppe ning õpetajatest ja klassikaaslastest eemal viibimise tõttu märkimisväärselt vähenenud.

Lähiõpet eelistavad õpilased kogevad toetust ja hoolimist nii kodus kui ka koolis. Nemad tunnevad suurimat puudust sõpradest, kaasõpilastest ja õpetajate nõuannetest, igatsevad tagasi kooli kõige rohkem ja muretsevad koroonast tingitud muutuste pärast kõige enam. Teele oleks kaugõppega ilmselt kohanenud, kuigi vaevalt oleks ta nautinud klassikaaslastest eemalolekut.

Nii lähi- kui ka kaugõpet sama palju eelistavatel õpilastel on kõige kõrgemad hinnangud kodule ja koolile ning kõige paremad iseseisva toimetuleku oskused. Omaette hoidvale Arnole, kellel olid alati kõik koolitükid tehtud ja kes klassivendade tempudest eemale hoidis, oleks ajutine kaugõpe võinud päris hästi sobida.

Õpilaste emotsionaalne heaolu

Vaatamata sellele, et osale õpilastele kaugõpe sobib, on õpilaste emotsionaalne heaolu pandeemiaeelse ajaga võrreldes keskmiselt vähenenud. Kolme aasta taguse laste subjektiivse heaolu põhiuuringuga võrreldes on valdavalt negatiivseid emotsioone tundvate õpilaste osakaal kasvanud 15%-lt 27%-le. Kui ülekaalukalt positiivseid tundmusi kogevaid õpilasi on sama palju, siis vähenenud on nende osakaal, kes on enamasti rõõmsad ja energilised, ent aeg-ajalt pinges ja tüdinud.

Õpilaste emotsionaalne heaolu on seotud sellega, millist õppekorraldust nad eelistavad. Nii kogevad õpilased, kes eelistavad lähiõpet või siis võrdselt nii lähi- kui ka kaugõpet, enamasti häid emotsioone, mõni neist aeg-ajalt ka tüdimust ja pinget. Õpilased, kes eelistavad kaugõpet või kellele ei meeldi ei kaug- ega lähiõpe, tunnevad end märksa sagedamini kurvapoolse ja ükskõiksena. Just need, kellele ei meeldi kumbki õppevorm, on eriti haavatav rühm, kellel kaugõpe võib süvendada ka koolist välja langemise ohtu, sest neil on siis lihtsam õpetajate vaateväljast kõrvale jääda.