Briti arstid: kopsuvähki võib ära tunda sõrmede muutumise järgi

Suurbritannia riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) arstid on avastanud tunnused, mille järgi on võimalik inimesel tuvastada kopsuvähi olemasolu. Nende hulgas nimetati ebatavalist sümptomit, mille avaldumist on näha sõrmedel, edastab Medic Forum.

Eksperdid hoiatasid, et haiguse avastamine varajases staadiumis on ülioluline, et arstidel tekiks aega raskete tagajärgede ärahoidmiseks. Kõige sagedasemad haigustunnused on köha ja vilistav hingamine, kuid arstide sõnul ei pööra inimesed sageli tähelepanu ühele võtmetegurile, mis kopsuvähi tekkest kõneleb.

Arstid ütlesid, et kopsuvähi korral võivad ülemised näpulülid muutuda paksemaks, meenutades trummipulkasid. Tekib ka küünte deformatsioon - need painduvad ja muutuvad kumeraks. Briti eksperdid järeldasid, et sarnaseid muutusi täheldatakse 35 protsendil mitteväikerakk-kopsuvähi põdejatest ja neljal protsendil väikerakk-kopsuvähiga patsientidest.