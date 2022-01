VIDEO | WHO: omikron paljuneb ülemistes hingamisteedes, risk raskelt haigestuda on madalam

FOTO: Kuvatõmmis/WHO

Omikroni viirusetüve enneolematul nakatamisvõimel on mitmeid põhjuseid ning üheks neist on asjaolu, et see paljuneb vaid ülemistes hingamisteedes, ütles videopöördumises WHO COVID-19 üksuse tehniline juht dr Maria Van Kerkhove.