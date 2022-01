Avastus USA teadlastelt: koroonaga nakatunud emade rinnapiim annab imikutele antikehasid, ent ei sisalda viirust

Laiendatud uuringusse hõlmati rohkem kui 60 naist, kellelt koguti proove kuni kahe kuu jooksul pärast COVID-19 diagnoosimist, märkis USA-s tegutseva Idaho osariikliku ülikooli teadlane Michelle K. „Shelley" McGuire, kes koos New Yorki osariigis tegutseva Rochesteri ülikooli meditsiinikeskuse uurimisala aseprofessori Antti E. Seppoga mullu 23. detsembril teadusajakirjas Frontiers in Immunology avaldatud uuringut juhatas.

Analüüsid näitasid, et kolmveerandil naistest ilmnesid antikehad rinnapiimas kuni kahe kuu vältel; mõned neist hakkasid antikehi tootma juba nädala jooksul pärast COVIDi diagnoosimist.

„Kõige olulisem ongi, et enamikul neist naistest püsis antikehade tase kõrge kuni kahe kuu vältel," rõhutas McGuire. „See kinnitas veendumust, et rinnaga toitmine on õige otsus ka COVIDi põdemise ajal."