Jaapanis töötati välja dementsuse-vastane ninasprei

Jaapani professor Takami Tomiyama on asutanud koos kolleegidega Osaka ülikoolist meditsiiniettevõtte Medilabo RFP. Selle eesmärgiks on uue ravimi katsetamine ning tootmine, mis takistab neurodegeneratiivsete haiguste teket. Ravimil pole veel nime, kuid närilistega tehtud katsed on näidanud, et see on ehk parim vahend võitluses vanusega seotud dementsuse vastu.

Veel 2016. aastal viidi läbi uuring, mis tõestas antibiootikumi rifampitsiini efektiivsust võitluses toksiliste valkudega, mille kuhjumine aitab kaasa Alzheimeri tõve tekkele. Kohe tekkisid aga raskused - profülaktikaks tuli ainet manustada haiguse algstaadiumis ja veel parem kui enne seda. Kuid rifampitsiinil on kõrvalmõjud - see võib kahjustada maksa, seetõttu ei saa seda suurtes annustes kasutada ning mõnedele on see lihtsalt vastunäidustatud.

Jaapani teadlased jätkasid tööd ning 2018. aastaks leidsid nad lahenduse – soovitasid antibiootikumi manustada nina kaudu, et see kohe ajju jõuaks. Lisaks valiti välja aine, mis neutraliseerib rifampitsiini ohtlikke toimeid – selleks sai looduslik antioksüdant resveratrool. Nende ainete kombinatsioon pihusti kujul moodustabki uue ravimi aluse.

Hiirtega tehtud katsed kinnitasid, et pärast kuuajalist ravikuuri lõppes ohtlike valkude kuhjumine ajus praktiliselt ära. Tomiyama ja tema kolleegid vähendasid ka rifampitsiini annust tavapäraselt 10 mg/kg kehakaalu kohta päevas vaid 0,081 mg/kg-ni, millega tõestas, et ravimi tõhusus säilib, kuid kõrvaltoimetest on vabanetud. Nüüd järgnevad dementsusprei kliinilised katsed inimeste peal, mis peaksid algama juba lähiajal.