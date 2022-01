Proovisõit | Möödunud aasta meeldejäävaimad proovisõidud

Qashqai sattus aasta parimate sekka täiesti ootamatult – oleks sõiduproov toimunud üksnes suvel, poleks selles auto- ja hinnaklassis üllatav läbimõeldus võib-olla mõjule pääsenud. Kuid meie spetsiaalne talvetest tõi esile kõik need aspektid, mis ligi pool aastast väga tugevalt kasutusmugavust määravad. Külm, pimedus ja pidevalt autole nii eest kui tagant lendav pori on kolm kangelast, mis eraldavad terad sõkaldest ja kus Qashqai oma tugevused veenvalt letti lööb – samas hinnaklassis on konkurentidele vähe sõnaõigust jäetud.

Kõigi krossoverite vanaema ehk Nissan Qashqai mahub tänu oma hinnale mõistlike autode sekka üle noatera, kuid siiski jääb „hind alates“ allapoole maagilist 25 tuhande piiri – ja see on väga hea. Olnuks äärmiselt kahju seda autot edetabelist välja jätta – tegu on tänaseks juba ikoonilise mudeliga, mis on muutunud aja jooksul linnamaasturite-krossoverite sünonüümiks – ja suudab ikka veel üllatada.

Loogiline, et meie edetabeli esikolmikust kaks on ka Best Buy Car Europe 2022 kuue finalisti seas. Ja mõistetavalt on kõik need linnamaasturid – pole midagi parata, aja märk, praktilisus määrab.

Kolmas kriteerium on galopeeriva hinnatõusu taustal väga lihtne ja pragmaatiline – hinnad ei tohi alata kõrgemalt kui 25 tuhat eurot. Arvestades, et pea kõik tootjad püüavad oma mudelirivis soodsa mulje jätmiseks lisada hinnakirja lihtsa minimaalselt varustatud sõiduki, annab stardipositsiooni piiramine veerandsaja tuhandega mänguruumi enam kui küll.

Muus osas on vanaema traditsioonidele truuks jäädud – klassi kohta korralik siseviimistlus, nelikveo võimalus ning likvideeritud on ka esimest põlvkonda kummitanud probleemid nagu napp pearuum ja tuimavõitu mootorid. Samas on Qasikut peetud isegi pisut igavaks tänu traditsioonidele ja läbimõeldusele – rõõm on tõdeda, et uus põlvkond toob selles osas muudatused ja suudab positiivselt üllatada. Kui hind nii krõbe poleks, siis võiks Nissan lausa esikohta püüda.

2: Hyundai Bayon ehk üle igasuguste ootuste kvaliteetne

Tippu pääsemiseks tuleb millegagi tõsiselt üllatada. Hyundai on esikolmikust selgelt soodsaim – tippvarustuses auto hinnad lõpevad seal, kus ülejäänud kahe nominendi hinnad algavad, seega peaks tegu olema ju igati mõistliku autoga.

Bayoni puhul pole kahtlustki, et tegu on B-segmendi krossoveriga, mis põhineb sama pikal luukpäral ilma suuremate tehniliste muudatusteta. Küll aga on Hyundai insenerid suutnud peaaegu imet teha – tõstes auto vaid 5 sentimeetrit kõrgemaks, on seal nüüd piisavalt ruumi neljale koos nende pagasiga ning ruumi jääb veel ka kalleima versiooniga kaasneva poolhübriidsüsteemi 48-voldisele akule.

Millega väike Hyundai aga sedavõrd üllatab, et kohe teisele auhinnalisele kohale sõidab, on koostekvaliteet. Hinna- ja autoklassi arvestades ei tule suur hulk kõva plastikut uudisena, kuid hämmastab, kui kvaliteetselt see kõik kokku on pandud. Munakivitest on armutu ja seal saavutatud maksimumpunktid olid möödunud aasta üks suuremaid positiivseid üllatusi.

1: Renault Arkana ehk miks seda varem pole tehtud?

Arkana tuli, nägi ja võitis sama enesekindlalt nagu Kadjar kaks aastat tagasi. Jääb ainult imestada, miks konkurendid on käed rüpes passinud ning ennasthävitavalt oma parimaid mudeleid üksnes hiina turul pakkuda söandavad (näiteks Volkswagen ID.6).