Hüvasti, diisel: Peugeot' ja Citroën’i mitmed mudelid on sellest nädalast saadaval vaid elektrimootoriga

"Enamik Peugeot' ja Citroëni sõiduautode mudelitest ning kõik tarbesõidukid on täna juba saadaval täiselektrilisena või pistikhübriidina. Meie jaoks on oluline olla valmis väga kiireks üleminekuks täiselektriliste sõidukite nõudluse suurenemisele," kommenteeris Peugeot ja Citroëni maaletooja Auto-Bon Baltic OÜ tegevjuht Andrus Kuus.

Peugeot on näiteks teada andnud, et tema täiselektrilise e-Rifteri sõiduulatus ühe laadimisega on ideaaloludes maksimaalselt 280 km. Mootori näidud: 100 kW/136 hj ja 260 Nm, aku mahutavus 50 kWh.