NASA marsikopter Ingenuity võib juba täna lendu tõusta

„Ehkki kavandatav lend on lühike, paneb selle algus kopteri suutlikkuse proovile. Probleemiks on tundemärkideta liivane maastik, millel Ingenuity praegu paikneb," selgitas NASA reaktiivuuringute laboratooriumi JPL juures töötav Ingenuity piloot Martin Cacan. „Piirkond, mis valiti algul maandumispaigaks, kuna seal polnud tülikaid kive, on kividest tegelikult nii lage, et 18. lennu maandumise ajal saime häireteateid, kuna maastikul puudusid visuaalset navigeerimist võimaldavad tunnused. Seetõttu muudetakse nüüd kopteri rikkekaitse-parameetreid, et vähendada enneaegse maandumise riski õhkutõusu ajal."