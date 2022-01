Teadlastel õnnestus täide abil leida muumiatest DNAd

Saadud geneetiline materjal on teadlaste sõnul hästi säilinud. Tänu DNA analüüsile õnnestus välja selgitada, kuidas indiaanlased kontinendil ringi liikusid. Eelkõige sai teadlastele selgeks see, et Ansylti kultuurist pärit rahvad, kelle muumiaid teadlased just uurisid, on seotud esimeste indiaanlastega, kes saabusid Lõuna-Ameerikasse jääaja lõpus. Selgus, et nende indiaanlaste esivanemad ja lähimad sugulased ei elanud mitte Andides, vaid Amazonase põhjaosas asuvas džunglis.