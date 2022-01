FOTO: Wikimedia

Kunagi naerdi punaarmeelaste kentsakaid talviseid peakatteid budjonnovkaid (mis vahetati välja 1940. aastal) ja ristiti need „täitornideks”. Tänapäeval on aga teada, et vähemalt 1941 kuni 1942 nägid punaarmeelased pisikese vaenlasega tõesti koledat vaeva.