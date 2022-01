JÄRELEHÜÜE KOLLEEGIDELT | Aitäh, Lauri! Seal teisel pool tantsime jälle!

Isegi haiglavoodis iga Forte portaalis ilmunud koma ja silbi suhtes nõudlik ajakirjanik, terase huumorisoonega vestluspartner oodatud ja ootamatuteks puhkenurga-jutuajamisteks, heatahtlik sõber, stiilne salsatantsu harrastaja - need on vaid mõned märksõnad, kuidas mälestusteks jäänud ühiste hetkede eest tänulikud kolleegid Laurit meenutavad.

Urmo Soonvald, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja

“Laurit pole enam. See tundub uskumatu. Alles ta istus mu lähedal, kõigest paari meetri kaugusel. Alles me teretasime ja vahetasime lõbusaid repliike. Alles ma nägin teda väärikalt mööda koridori käimas. See argiromantiline tunne sai lõhutud, kui meie ühine kolleeg Tarmo ütles: “Lauril on haigus tagasi.”Ta ei pidanud midagi täpsustama ja mul ei olnud põhjust midagi küsida. Haigus, see kuradi vastik haigus, oli kolmandal ringil Lauri organismis. Julm ja ebaõiglane.

Meie selgade vahele mahtus üks tugitool ja ports vanu ajalehti. Lauri oli üks esimesi, keda ma Delfisse kunagi tööle võtsin. Ma enam ei mäleta, kuidas see käis ja kes mulle teda soovitas, aga ma mäletan, et tema peale sai alati olla kindel. Ta ütles seda, mida mõtles, ja kui talle midagi tundus arulage või võimatu, siis nii ta ka peegeldas. Kerge huumori ja sarkasmiga, aga nii, et see oli kõigile arusaadav. Talle meeldis selgus ning selged piirid. Ta elas terve elu kahe jalaga maas, ta ei loonud endale õhulosse, ta tahtis olla kolleeg ja kindlasti ka sõber, kellele sai alati olla kindel. Ja talle sai olla kindel, ka kõige raskematel hetkedel.

Sain alles mõne aasta eest teada ta hobist – salsast. Esmapilgul tundus see natuke ootamatu, aga mida enam ma sellesse süvenesin, seda enam taipasin, et see oli tema päriselu, vaimne ning füüsiline teraapia – koht, kuhu sai murede ning saatuse eest põgeneda. Ta vajas seda ja nagu viimased päevad on näidanud – ka teda vajati.