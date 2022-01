KUULA SAADET | Auto Poodcast #10: ELMO Rendi suurimateks konkurentideks on inimeste isiklikud autod

„Meie idee on pakkuda inimestele autode lühirenti, sisuliselt autode jagamisteenust, kus vaid minutiga saab läbi telefonis oleva äpi auto rentida ja sama lihtsalt pärast kasutamist autost ka loobuda. Mille poolest me aga muudest turul tegutsevatest tegijatest erineme, on see, et meie pakume rendiks 99% ulatuses vaid elektril sõitvaid autosid. On ka mõned hübriidautod, kuid enamasti ikka puhtalt elektri jõul sõitvad masinad,” selgitab ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.

2021. aasta suvel toodi Tallinnas linnapilti ka elektrilised rollerid ja paar mootorratast. Paljuski on ELMO Rendi idee taga kasutada vaid elektrilisi sõiduvahendeid soov muuta linnakeskkond puhtamaks. Peamiselt sinna heidetavate gaaside vähendamise näol.

„Eks me kõik teame elektriautodega seotud probleemidest, kuid selge on see, et tulevikus ei ole sisepõlemismootoriga autodel linnas või üldse ühiskonnas kohta. Hetkel aga on kitsaskohti palju, peamiselt sellega, et autode laadimine võtab pikka aega ja akud ei luba liiga kaugele sõita. Samas oleme me kõik oma autod vahetanud välja selliste vastu, millega saab sõita ikka mitusada kilomeetrit. Ehk siis kliendil on kindlasti võimalik oma sõidud linnas ja selle ümbruses ära teha,” räägib Nekrassova.

ELMO Rendi tegevjuht ütleb veel, et väga palju on neid kliente, kes proovivad ELMO Rendi elektriautosid enne seda, kui lõplikult otsustavad endale mõne särtsusõiduki osta. Eelmisest aastast on ELMO Rendi autopargis katsetamiseks saadaval ka premium-klassi kuuluvad Teslad.

„Meie kõige suurem konkurent ei ole mitte mõni teine sõiduki jagamisega tegelev ettevõte, vaid inimeste isiklikud autod. Maja ees seisev auto, millesse saab kohe istuda, on loomulikult kõige mugavam. Kui me aga soovime siin planeedil edasi elada, siis peame oma elustiile muutma. See aga tähendab, et isiklik auto ei pruugi linnas olla vajalik, eriti kui pakutakse mugavat autojagamisteenust,” selgitab Nekrassova.