Mari-Anne Härma muutusest terviseameti statistika edastamises: vana moodus võis mõjuda eksitavalt

Selle aasta esimestel päevadel loobus terviseamet oma pressiteadetes erisuse tegemisest, kui paljud uutest tuvastatud nakatumistest langevad vaktsineeritud inimeste arvele. Näiteks 2. jaanuari terviseameti pressiteates seda mainitakse, ent 3. jaanuari omas mitte. See asjaolu on üles kütnud Eesti COVID-dissidente, kes näevad selles tõestust vaktsiinide kasutuse kohta kui ka katset seda ebaefektiivsust kinni mätsida. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnas Fortele, et keegi ei ürita midagi varjata ning vastavad andmed on leitavad ka edaspidi. „Terviseamet ei loobunud erisuse tegemisest. Samad andmed tuuakse igapäevases pressiteates endiselt välja, kuid osakaaluna vaktsineeritud või vaktsineerimata inimeste rühmast, mitte absoluutarvuna. Absoluutarvud leiab edaspidi kolmapäeviti epiidülevaatest,” sõnas Härma.