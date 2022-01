VIDEO | Samsung esitles kokkuvolditava ekraaniga sülearvutit

Esialgu ideetootena välja käidud Flex Note on ilma füüsilise klaviatuurita - kogu selle sisepinda katab ekraan, mille alumisele osale saab siis soovi korral kuvada puutetundlikku virtuaalklaviatuuri.

Sülearvutina kasutades on seadme ekraani diameetriks 13 tolli, täisulatuses avatud ekraanil on diagonaal aga 17 tolli - siis saab seda kasutada näiteks monitorina, millel on ühtlasi sees laptopi riistavara.