Ameeriklased lõid vaeste maade jaoks patendivaba vaktsiini

Texase lastehaigla arstide meeskond koos kolleegidega Baylori meditsiinikolledžist on teinud kogu inimkonnale helde kingituse, töötades välja patendivaba Corbevaxi koroonaviiruse-vastase vaktsiini.

Katsed vabatahtlikel andsid hea tulemuse – vaktsiin on näidanud kõrget efektiivsust ja ohutust. Lisaks on India väljendanud oma valmisolekut pakkuda ravimifirma Biological E tootmisrajatisi, et toota rohkem kui 100 miljonit doosi kuus.

Corbevax põhineb traditsioonilisel viirusvalgu tehnoloogial, mida on kasutatud aastakümneid. Teadlased on seda valku kodeerivat geeni kasutanud ka näiteks pärmi loomiseks, millest seda toodetakse tööstuslikus mastaabis.

Saadud valgud segatakse pärast kogumist ja puhastamist adjuvandiga, ühendiga, mis suurendab immuunvastust. Seda tehnoloogiat on hepatiidivastase vaktsiini tootmisel kasutatud juba aastaid.

Corbevaxi näitajaid on juba võrreldud India Covishieldi (Oxford-AstraZeneca kohalik nimetus-toim.) vaktsiiniga. Samas on uuel vaktsiinil palju vähem kõrvalmõjusid ja see näitab väga head immuunvastust, mis võimaldab tal 80% efektiivsusega delta tüvele vastu pidada.

Projekti juht Peter Hotez kommenteeris, et patendivaba tehnoloogia on „kingitus maailmale”, mis on juba antud üle mitmele Aasia riigile, sealhulgas Indiale, kes andis esimesena välja erakorralise heakskiidu vaktsiini tootmiseks Biological E poolt, mis on tootnud juba 150 miljonit annust. Tulevikus hakkab ettevõte tootma kuni 100 miljonit annust kuus.