Paljutõotavad arengud: uut tüüpi vaktsiin pakub katsete põhjal kaitset kõigi koroonatüvede vastu

Lisaks näitasid katsed, et vaktsiin on ohutu ja katsealused taluvad seda hästi; uurijad ei täheldanud tasemele 3/4 vastavaid soovimatuid kõrvalnähte või ootamatuid ohutusprobleeme.

„On üha ilmsem, et T-rakkude põhisele immuunsusele keskendumine on oluline viis sellise tugeva ja püsiva immuunsuse saavutamiseks, mis võib takistada tulevastel SARS-CoV-2 tüvedel ränga haigestumise, haiglaravi ja surma põhjustamist,“ lisas Manchesteri ülikooli kliinilise õppetooli aujuhataja ning MFT läbi viidava uuringu nakkushaiguste konsultant ja troopiliste haiguste ülemuurija professor Andrew Ustianowski, kes on ka Ühendkuningriigi riikliku terviseuuringute instituudi COVIDi-vaktsiinide uurimisprogrammi juhataja. „Me usume, et tõhustusvaktsiinina kutsub meie vaktsiin esile tugevad, kauakestvad ja laialdased immuunreaktsioonid, mis võivad osutuda ülioluliseks haiglaravile sattumise ja surma suhtes eriti haavatava eakama rahvastikurühma jätkuval kaitsmisel.“