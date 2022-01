Karbist välja: uus tegija Eesti kõrvaklapiturul – Nothing tegi odava ja seejuures täiesti korraliku ja laheda toote

Alustuseks ettevõttest. Tegemist on Londonis 2020. aasta oktoobris asutatud startupiga, millele on pooleteise aastaga kogunenud mitmeid nimekaid investoreid - näiteks Google Ventures, Redditi kaasasutaja Steve Huffmann ja Twitchi kaasasutaja Kevil Lin. Ettevõtte kaasaasutajaks oli aga hiinlaste OnePlusi mobiilibrändi kaaslooja Carl Pei.

Karbi ja klappide disain on lahe ja igal selle pisidetailil paistab olevat mõte. Ringjad lohud kaane sees hoiavad klapid (lisaks magnetile) kindlalt laadija küljes. Väikese punktindikaatori värv annab aimu sellest, kas karpi vajab laadimist. Punane ring ühel klapil ja laadimispesa põhjas annavad vihje, et just see klapp tuleks just sellesse pesasse laadima panna. Klappide endi pulgaosa on saanud samuti läbipaistva ümbrise ja nii saame veidi aimu, mis asub nende sees.