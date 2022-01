Merits Rootsi kuningliku paari haigestumisest: tõhustusdoos päästab hullemast

Kuningliku õukonna avalduses rõhutati, et haigus on kerge ning kuningas ja kuninganna „tunnevad olusid arvestades end hästi”. Kuningliku perekonna esindaja sõnul soodustab haiguse kerget kulgu Carl XVI Gustafi ja tema abikaasa vaktsineerimine kolme koroonaviiruse-vastase vaktsiiniannusega.

2021. aasta oktoobris oli Rootsi kuningas avaldanud arvamust, et COVID-19 vastu võitlemise piirangute kaotamine riigis tuli liiga vara. Piirangute kaotamise tõttu kutsus Rootsi kuningas kodanikke üles ettevaatlikkusele. Tema abikaasa on ärgitanud kaasmaalasi end vaktsineerima.

Samas leidis Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell septembri lõpus, et vaktsineerimine muudab muud COVID-19 vastu võitlemise viisid tarbetuks. „Kõik muud asjad, mida oleme proovinud, ei ole enam olulised, sest kõrge vaktsineeritute protsent on ainus viis sellest pandeemiast välja tulla,” ütles ta.

Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits sõnas kuningliku pere haigestumist kommenteerides, et võimalus kolmanda doosi järel haigestuda sõltub paljudest erinevatest teguritest. „Risk raskesti haigestuda on individuaalne ja sõltub paljudest asjaoludest, millest peamine on vanus. Rootsi kuningapaar on selle kriteeriumi järgi riskirühmas, aga rolli mängivad ka sugu, etniline päritolu, kaasuvad haigused jne,” sõnas ta.

Meritsa sõnul vähendab praeguse teadmise põhjal kolmas doos, mis oli tehtud ka Rootsi kuningannale ja kuningale, oluliselt raske haigestumise tõenäosust. „31. detsembri seisuga olid kõige põhjalikumad kaks brittide uuringut, kus võrreldi umbes poolt miljonit omikroni ja delta juhtu.