Rootsi kuningas ja kuninganna haigestusid COVID-19sse pärast kolmandat süsti

„Kuningal ja kuningannal, kes on täielikult vaktsineeritud kolme doosiga, on kerged sümptomid ja neil läheb antud olukorras hästi,” seisis õukonna avalduses. Nad lisasid, et 75-aastane kuningas ja 78-aastane kuninganna on eneseisolatsioonid ning praegu on välja selgitamisel, kellega nad viimasel ajal kontaktis on olnud.