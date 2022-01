Eesti läheb taas kosmosesse: avalikustati ESTCube-2 missiooni eesmärk ja ajakava

Satelliidil on kolm antenni: satelliidi tagaosas asuv ringantenn ja kõhu all asuvad veel kaks antenni, neist üks F-antenn. Nende kaudu vahendatavad tavalised andmemahud ulatuvad vaid kilobittideni sekundis - saata saab Maalt näiteks tekstifaile käsklustega ja tarkvarauuendusi ning vastu võtta infot satelliidi olukorra kohta ja mõõtmisandmeid. Päikesepaneele on satelliidil 77 - need laadivad satelliiti.

Orbiidil Maa valgustatud osas olles on satelliidi kaamerad alati seljaga päikese poole ja nii on võimalik selle abil pildistada iga meetrit Maal.

Missiooni teiseks faasiks on aastatepikkune korrosiooni mõõtmine kosmoses - selleks on satelliidi küljes roostetama mõeldud „juusturiiv", milles olevate erinevate materjalide korrodeerumist mõõtma asutaksegi.

Missioni kolmandas faasis - poolteist aastat pärast starti - toimub plasmapiduri testimine. Satelliidis olevas koonusest lastakse välja väike metallkuul, mille külge kinnitub 30 meetrit negatiivselt laetud õhukest metallniiti. Et satelliit asub maalähedasel orbiidil ja seal on magnetvälja negatiivselt laetud plasmaioonid, siis sarnaselt laetud molekulid tõukuvad ja nii saabki niidist ja metallkuulist pidur. See testimine on vajalik selleks, et väikeseid satelliite oleks võimalik tulevikus sellise piduri abil orbiidilt ka alla tuua - hetkel jäetakse kogu see "prügi" orbiidile, kui paariaastane missioon täidetud. Missioon loetakse õnnestunuks siis, kui ESTCube-2 õnnestub 600 km kõrgusel asuvalt orbiidilt tuua alla 590 km peale.