Ameerika uuring: koroonaviirus võib kehas püsida kuni 230 päeva

USA riiklike tervishoiuinstituutide eksperdid väidavad, et COVID-19 põhjustav viirus võib inimkeha erinevates osades elada kuni 230 päeva. Antud uuring on avaldatud Research Square'i veebisaidil .

Ameerika teadlased jõudsid sellistele järeldustele 44 koroonaviiruse tagajärjel surnud inimese surnukehade uurimise põhjal. „SARS-CoV-2 viirus on laialt levinud isegi patsientidel, kes on surnud COVID-19 asümptomaatilist või kerget vormi põdedes, viiruse paljunemine esineb paljudes kopsuvälistes kudedes juba nakatumise varases staadiumis,” seisab uurimuse kokkuvõttes. Eksperdid on leidnud SARS-CoV-2 RNAd paljudest inimkeha piirkondadest, sealhulgas ajust kuni 230 päeva pärast sümptomite avaldumist.