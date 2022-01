Jaapani teadlased on leidnud ravi vananemise vastu

Jaapani teadlastel on õnnestunud luua vaktsiin, millel pole analooge ja mis põhineb peptiidil, mis on võimeline hävitama nn. zombirakke. Nii on tavaks kutsuda vananevaid rakke, mis paralleelselt inimese vananemisega lõpetavad paljunemise ja ladestuvad kehasse.

Vananemist on kahte tüüpi: replikatiivne ja kiirendav. Esimene tüüp tekib siis, kui rakud jõuavad oma jagunemise piirini ja protsessi uuesti alustamiseks ei jätku enam telomeere. Teine tüüp on omakorda oksüdatiivse protsessi tagajärg, mil raku DNA on kahjustatud, mis muudab võimatuks nende edasise jagunemise.

On palju teaduslikke tõendeid, mis näitavad, et rakkude vananemine on seotud erinevate haigustega. Veelgi enam, hiljutised teadustööd näitavad, et rakkude vananemine mõjutab ka inimeste üldist vananemisprotsessi.

Teadlaste järeldused sellest on lihtsad: kuna „zombirakud” ei paljune, siis tuleks need utiliseerida. Just sellele on üles ehitatud Jaapani teadlaste loodud vaktsiini toimepõhimõte. See põhineb peptiidil, mis aktiveerib immuunsüsteemi, sundides seda „zombirakke” ründama. Seni on katsed olnud edukad. Hiirtega tehtud katsed on näidanud jaapanlaste leiutise tõhusust, kuna see aktiveeris näriliste vananevaid rakke ründavate antikehade tootmise. Uurimistulemuste põhjal selgus, et seda ravimit saanud hiirte eluiga pikenes keskmiselt 15%. Huvitav on ka see, et inimestel, kellel on anamneesis arteritega probleeme, vähenes vastavate kahjustuste arv.

Raske on öelda, millal see vaktsiin vabatahtlike peal testimiseks heakskiidu saab. Isegi kui see juhtub lähitulevikus, on esimesed tulemused saadaval alles mõne aasta pärast. Sellegipoolest annab juba ainuüksi sellise ravimi loomise fakt loodud arvata, et inimkond on jõudnud eluea pikendamise lähedale, isegi kui vaid 15%.