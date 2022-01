FOTOD: Toyota esitles ja toob Eestisse Dakari rallist inspireeritud Hilux GR SPORTi

GR SPORT säilitab kõik uues Hiluxis juba kasutusele võetud uuendused. Küll aga on täiustatud vedrustust ning lisatud uusi välis- ja sisekujunduselemente. Lisandunud on automaatne piiratud libisemisega diferentsiaal ja aktiivne veojõukontroll.

GR SPORT'i kapiti all on 2020. aastal esitletud 2,8-liitrine (204 hj / 150 kW ja 500 Nm) jõuallikas, mis on kokku sobitatud kuuekäigulise automaatkäigukastiga. Double Cab keretüübiga. Mudeli kandevõime on 1 tonn ja veovõime kuni 3,5 tonni.