Ameerika teadlased: omikron levib teistest tüvedest sagedamini asümptomaatiliselt

Ameerika arstid on püstitanud hüpoteesi, et COVID-19 nakatumise kulg uut tüüpi koroonaviiruse omikronilise variandiga on sagedamini asümptomaatiline kui seniste tüvede puhul. See omadus võib olla ühtlasi omikroni sedavõrd kiire leviku üheks põhjuseks, leiavad teadlased.