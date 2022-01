Midagi uut: Samsungi teleripult laadib end üle õhu ruuteri lainetega

On saanud traditsiooniks, et USA-s toimuval tarbeelektroonikamessil CES taaskinnitavad ettevõtted oma pühendumust keskkonna säästmise eesmärkidele ning tutvustavad oma kõige uuemaid ja tõhusamaid tooteid ja pakendeid. Pärast päikeseenergial töötava kaugjuhtimispuldi Eco Remote lisamist oma 2021. aasta teleritele tuli Samsung nüüd turule uue versiooniga, mille teeb eriliseks üsna nupukas energiapüüde-trikk, kirjutab The Verge.

Uut pulti saab laadida päikesevalgusega nagu vanagi, kuid Samsung on sellele lisanud raadiosageduslainete rakendamise võimekuse, tänu millele suudab pult oma akutaset säilitada, kogudes endasse ruuteritest lähtuvaid raadiolaineid ja teisendades neid elektrienergiaks.

Taoline lahendus pole seni eriti levinud - peamiselt seetõttu, et see on praktiline vaid väikese võimsusega seadmete juures. Teleripuldid aga kahtlemata klapivad sellesse kategooriasse.

Lisaks raadiolainete püüdmise võimalusele on uut Eco Remote'i võimalik laadida ka välis- ja tubase valgusega ning (kiirema tulemuse saavutamiseks) USB-C-pistiku kaudu.

Nagu algse mudeli puhul, on ka seekord eesmärk vabaneda AAA-patareide kasutamisest. Varem on Samsung oma arvutuste põhjal väitnud, et üleminek päikeseenergiat rakendavatele pultidele aitaks seitsme aasta jooksul ennetada 99 miljoni patarei muutmist prügiks.