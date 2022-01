Proovisõit | Toyota Yaris Cross – säästlik ja omapärane

Võib-olla oli mudel veidi oma ajast ees, sest müügihitti sellest ei tulnud, kuid igatahes oli Toyotal piisavalt põhjust tagasi tõmbuda just siis, kui teised seal hoolega müüginumbreid kasvatasid. Toyota naases Yaris Crossiga, kuid erinevalt eelkäijast on sel konkurente enam kui küll alates Renault Capturist ja lõpetades Peugeot 2008-ga.

Pikem ja kõrgem Yaris

Toyota Yaris oli oma segmendis väga edukas, edestades Euroopa müüginumbritelt isegi Volkswagen Polo. Osaliselt oli see tingitud Yarise uue põlvkonna tulekust, mida paljud kliendid juba pikka aega ootasid, teisalt sai uus mudel tehnoloogiliselt igati täiuslik, mida eelkäijate kohta alati öelda ei saanud.

Kogemustest on õpitud. Yaris Cross on välimuselt kõike muud kui silmatorkamatu ja teenib selle eest esimesed plusspunktid. Tüüpilise krossoveri disain koos ohtrate maastikusuutlikkusele viitavate elementidega on kindla peale minek, kirsiks tordil testiauto hästi valitud värv (mida ei juhtu just sageli).

Esmapilgul sarnaneb Cross veidi rohkem suurele Toyota RAV4-le kui Yarisele. Kliirens on 3 sentimeetrit suurem kui tava-Yarisel ja kõrgust on lisandunud lausa 9 sentimeetrit. Teljevahe jäi samaks, ent kere on lausa 24 sentimeetrit pikem, laius suurenes 2 sentimeetrit. Pagasiruumi maht on korralik 400 liitrit.

Disainituna Nizzas paiknevas Toyota stuudios, asuti uustulnukat tootma Prantsusmaal Valenciennes’i tehases, kus Yarise euroversioon on juba aastaid vooluliinilt maha veerenud.

Seest veel rohkem Yaris

Interjöör on asjaliku kujundusega, mõjudes ühtlasi piisavalt soliidsena. Armatuurlaud on suures osas sama mis Yarise madalamal mudelil, vaid infolustisüsteemi ekraan on numbri võrra suurem (kallimas varustuses 9 tolli). Sisemus näeb välja korrektne ja hästi viimistletud, ehkki mitmed konkurendid kasutavad hoopis pehmemaid ja mõnusamaid materjale.