Kas võit koroona üle? Jaapanlased loovad "täiuslikku vaktsiini"

Aluseks võeti rõugevaktsiin, mille töötas 18. sajandil välja Briti arst Edward Jenner. Just tänu temale saadi 20. sajandi viimasel veerandil surmavast haigusest jagu. Jaapani teadlaste eesmärk on luua rekombinantne vaktsiin rõugevaktsiini baasil, mis sisaldab SARS-CoV-2 viiruse ogavalku.

Kohara sõnul on rõugevaktsiini vektorit kasutavad ravimid „kõige võimsamad”. Tema sõnul on seda tüüpi vaktsiinil vähe kõrvalmõjusid, samas ei nõua see erilisi transpordi- ja ladustamisviise. Lisaks võib eluaegse tõhususega vaktsiini loomine anda maailmale kõva eelise võitluses COVID-19 vastu.