Tesla kutsub tagasi pea pool miljonit Model 3 ja Model S autot

Kutse kehtib kõikidele aastatel 2017-2020 välja lastud Model 3, aga ka osadele Model S autodele, kirjutab The Verge .

Model S probleem on tõsisem, kuna viga võib takistada esimese pagasiruumi täielikku lukustumist. Sõidu ajal lahti lennates võib see aga ootamatult takistada juhi vaadet teele. Tesla teatel võib vigaste Model S autode puhul eesmine pagasiruumi riiv olla valesti joondatud ja nii ei haaku see korralikult.