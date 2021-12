Eesti plaanib Ukrainale anda haubitsaid ja Javelinide moona. Laaneots: „Keegi on kuskil hulluks läinud...”

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Peeter Kuimet ERR-ile, et Eesti on teinud otsuse anda Ukrainale relvaabi. „Asjad, mis meil on praegu kaalumisel või töös, on tankitõrje raketisüsteemide Javelin raketid, samamoodi kaalume või plaanime 122 mm haubitsate ja nende laskemoona andmist," täpsustas Kuimet.

Tankitõrjeraketid Javelin on Eesti kaitseväe relvastuses 2014. aastast. Üks selle rakett maksab 2021. aasta hindade järgi üle 150 000 euro. Javelinid kuuluvad aastast 2018 ka ukrainlaste arsenali ning Ukraina meedia andmetel on neil praeguse seisuga 77 laskekompleksi ja 540 raketti. Võrdluseks: Eestil on teadaolevalt 80 kompleksi ning 350 raketti.

Ka Nõukogude Liidus 1950ndate lõpul väljatöötatud 122-millimeetrised D-30 haubitsad on nii Eesti kui ka Ukraina relvastuses. Eesti ostis 2009. aastal 42 moderniseeritud haubitsat ja nende laskemoona Soomest, makstes selle eest 30 miljonit krooni. Ukrainlastel on selliseid 2021. aasta seisuga 75 maaväes, 54 õhudessantvägedes ja lisaks sadu reservis.

Teemat Delfile kommenteerinud endine kaitseväejuhataja ja tänane riigikogu liige (Reformierakond) kindral Ants Laaneots laidab kaitseministeeriumi kava täielikult maha, kuna sellel oleks olematu mõju Ukraina kaitsevõimele ja samas vähendaks praegu see Eesti võimalusi sõjalises konfliktis ennast kaitsta.

Kuidas suhtute Teie sellesse, et Eesti soovib Ukrainale anda haubitsaid ja tankitõrjerakette?

Ma pole sellest kuulnudki! Huvitav küll... 122-millimeetrised haubitsad anti üle ju 2. jalaväebrigaadile. Miks tahetakse neid nüüd ära kinkida?