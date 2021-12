Gripp on tagasi – lisandus 64 nakatunut

Ka Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on gripi aktiivsus kogu Euroopa piirkonnas praegu madal, aga kasvutrendis. Püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata veel üheski riigis, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse pea kõikjal. Tuvastatud on nii A- kui ka B-gripiviirust ning samuti on registreeritud hospitaliseerimisi seoses gripiviirusega.

Gripi vahepealse taandumise põhjusena on arvatud asjaolu, et koroona- ja gripiviirus võitlevad samade inimrakkude pärast ja gripp on selles võitluses alla jäänud. Oma mõju on kindlasti avaldanud ka maskide kandmine ja muud piirangud.