Proovisõit | Elektrilised sõsarad: Škoda Enyaq iV vs. Volkswagen ID.4

Kuna just platvorm määrab auto tähtsaimad omadused, otsustavad mõõduvõtu tulemuse pisiasjad. Ning kuna selles hinnaklassis (letihind jääb ümmarguselt 40 000-60 000 euro vahemikku) võiks klient oma raha eest ka pisut mugavusi nõuda, siis võrdlusmaterjali jagub.

Nädala paari formaat ei võimalda üht paarilist teisest paremaks või võrdluses võitjaks tuua. Valik jääb ikka autoostja teha, loo mõte on seda üksnes veidi hõlbustada. Ja kuigi tegu on tehniliselt sarnaste autodega, on mõlemal täiesti erinev sõidutunnetus ning isikupära puudumise üle ei saa kumbki kurta.

Škoda on lihtsalt suurem

Kuigi samal platvormil ja paljus muuski sarnased, on Škoda suurem, nii on kõrgust ID.4-l ligi sentimeetri jagu vähem ehk 161,2 cm Enyaqi 162 cm vastu. Ka igas muus osas on Škoda suurem: 6,5 cm pikem, 2,7 cm laiem ning mis olulisim – 2,3 cm kõrgema kliirensiga (18,6 cm Volkswageni 16,3 cm vastu).

Škodas istutakse nii madalaimas kui kõrgeimas asendis ainult pisut kõrgemal, kuid see 2-3 sentimeetrit on selgelt tunnetatav ja muudab hoiakut kogu auto suhtes. Enyaq on maasturlikum, ID.4 sõiduautolikum ning sõitja tajub seda igal hetkel.

Suurem vahe tuleb sisse pagasiruumis: Enyaq ületab ID.4 8% võrra, neelates 585 liitrit konkurendi 543 vastu. Tagumiste istmete seljatoed alla langetades käriseb vahe veelgi suuremaks: Škoda mahutab 1710 liitrit Volkswageni 1575 liitri vastu.

Proovisõit kinnitas numbreid. Škodas tundub igas suunas ruumi laialt olevat ning juht ja reisijad istuvad nagu luksuslimusiinis. Samas ID.4 sõitjaile tundub, et tegu on mõistliku ruumikasutusega, kuhu küll kõik kenasti ära mahuvad, aga samas pole ka liigset õhuvahet jäetud. Probleemi sellest ei teki, viis reisijat mahutavad mõlemad.

Sõidavad kindlalt

Mõlemad on oma sõiduomadustelt igati head niivõrd, kui autode mass seda võimaldab. Roolitunnetus on konkreetne ning erisusi välja tuua üsna raske, mis on loogiline, kuna sama platvorm tagab ka sarnase sõidutunnetuse.