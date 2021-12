Järgnev kuu toob Eestis tõenäoliselt kaasa massilise vaktsineerimise

Põhjus selles, et just tõhustusdoosi tegemise järel pikeneb vaktsiinitõendi kehtivusaeg vähemalt aasta võrra. Kõik vaktsineerimise põhikuuri järel saadud tõendid kehtivad aga 270 päeva alates viimasest süstist.

Vaktsineerimiskuur on läbitud, kui on manustatud kaks doosi Pfizeri, AstraZeneca või Moderna vaktsiini Spikevax või üks doos Jansseni COVID-19 vaktsiini. Läbipõdenute vaktsineerimisel piirdub esmane vaktsineerimiskuur ühe doosiga.

Kui vaadata 1. veebruarist ajas üheksa kuud tagasi, siis 1. mail 2021 oli Eestis vaktsineeritud inimesi 338 090, neist lõpetatud vaktsineerimisega on 124 413 inimest.

See tähendab, et kõigi nende, kellel oli vaktsineerimiskuur 1. maiks lõpetatud, vaktsineerimistõendid kaotavad kehtivuse 1. veebruaril, kui nad ei ole juba lasknud vahepeal teha endale vaktsiini lisadoosi.

Eestis on tänaseks vaktsineerimise tõendi loonud enam kui 715 000 inimest ehk suurem osa vaktsineeritud elanikkonnast. Neist esimese vaktsineerimiskuuri järel loodud tõend on enam kui 476 000 inimesel ja tõhustusdoosi järel loodud tõend enam kui 240 000 inimesel. On ka neid, kes on saanud teisegi tõhustusdoosi - neile on väljastatud 200 tõendit.

Võib siiski eeldada, et need, kes ennast 1. maiks olid täielikult vaktsineerinud, on see osa ühiskonnast, kes on tänaseks teinud ka tõhustusdoosi ja saanud seejärel aastase kehtivusega uue tõendi. Sellele vaatamata võib arvata, et mitukümmend tuhat inimest läheb jaanuaris tegema tõhustusdoosi.

On oluline teada, et kui tegemist on tõhustusdoosi järel loodud tõendiga, siis loeb kontroll.digilugu.ee selle koheselt kehtivaks. Ehk siis: tõhustusdoosi järel tehtud tõendid hakkavad kehtima kohe. Erandiks on Jansseni vaktsiin: selle puhul algab enne 1. veebruari väljastatud tõendite puhul kehtivus nädal pärast tõhustusdoosi, pärast 1. veebruari tehtud tõhustusdooside puhul samuti kohe.