Väo karjääri tulevik: roheala, veekogu, plaaditootmine ning ralli- ja tehnopark

Mis erinevus on „tavalisel" ja paekiviliival? Tavaline kvartsliiv kujutab endast teatavasti peenikest graniiti, mille osakeste suurus on 63 mikronit kuni 4mm. Pestud paekiviliiv on aga peenike paekivikillustik, mille terade suurus on sama, ent paekiviterad on alati teravamad ja seega hõõrdumine suurem. Vee imavuse erinevus paekiviliival aga vaid 1% kehvem kui kvartsliival.

Selle käigu tulemusel ostis paekivitehas aastal 2008 seadeldise, mille abil sai plusskraadide juures asuda eraldama tuhamägedest pestud paekiviliiva. Ainuüksi sel aastal on müüdud seda tee- ja parklate ning ka hoonete ehitustele enam kui 350 000 tonni, kokku aastate jooksul pea 4 miljonit tonni - ainus, kes seda osta ei taha, on riigi transpordiamet.

Korrastamise eelduseks on väga suures osas aga praeguse kaevandamise kvaliteet. Ja killustiku kaevandamine on tehnoloogiliselt viidud tänaseks sedavõrd kõrgele tasemele, et järele ei jää enam sisuliselt mitte midagi ja kasutusele võetakse isegi tolm. Kuid nii pole alati olnud.

Igal juhul langes Põhja-Iirimaa tehnoloogia kasutuselevõtu järel killustikutootmise jääkide hulk paekivitoodete tehase hallataval karjääri osal 30 protsendilt kaheksa protsendini. Alles jäi vaid savi, mille osakeste diameeter ei ole suurem kui 63 mikronit.

Esialgu jäi see savi lihtsalt basseinidesse, ent ettevõte ei jäänud ka 8 protsendiga rahule ja asus uurima, kas ka selle jäägiga poleks võimalik midagi kasulikku peale hakata. Leiti Itaalia ettevõte, mis näitas neile filterpresse - mudast pressitakse toore jõuga kogu vesi välja nagu vanade heade õunamahlapressidega. Tekivad paekivikoogid. Vastasel juhul tuleks aastaid oodata, enne kui vesi sellest loomulikult teel välja valgub - nüüd toimub see kohe.

Nagu öeldud, siis Paekivitoodete Tehasel oli varasemalt Väos kaevandamise luba 2019. aastani, nüüdseks on see pikendatud 2039. aastani. Selleks ajaks nõuab leping ettevõttelt, et kogu ala peab olema korrastatud - rekultiveeritud - ja varustatud all ka hüdroisolatsiooniga.

Ja ettevõte ongi tänaseks saanud Amsterdami ülikooli teadlastelt kinnituse, et just need paekivikoogid - kui nende paksus on vähemalt meeter - on Euroopa normidele vastav hüdroisolatsioon. See on piisav paksus selleks, et alt näiteks põhjavesi välja ei pressiks.

Kõigi nende tehnoloogiate tulemus on, et kasutamata ei jää mitte protsentigi Väo karjäärist kaevandatavast paekivist.

„Ma arvan, et oleme sellise saavutusega ainsad maailmas," ütles Vladimir Libman.

Tänaseks on Paekivitoodete tehase 176 hektari suuruse alaga Väo karjäärist 60 hektarit juba sisuliselt rekultiveeritud - vaja on vaid must muld peale vedada ja see töö loodetakse ära teha 2025. aastaks. Täidetakse seda ka ehitustel tekkivate kivide ja pinnasega.

Mis saab aga edasi? Killustikuvarusid jätkub suuremahulikuks tootmiseks Väo karjääris veel ligikaudu 5-7 aastaks.