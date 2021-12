Proovisõit | Nissan Qashqai: talve-eri

Kõik Eestis saadaolevad Qashqaid on varustatud poolhübriidsüsteemiga, mis peaks mootorile rasketes olukordades pisut tuge pakkuma. Kas vähemlevinud 12-voldisest süsteemist saadav abi on liiga nõrk või loodab häälestus selle peale liigselt, pole teada, kuid kõik testijad kurtsid nagu ühest suust konarlikult toimetavat „Auto hold“ funktsiooni ja turboviivitust – algul ei saa minema ja siis lendab kui püssist lastu. Rahulikuma sõidustiili viljelejad seda probleemi loomulikult ei täheldanud.

Vedrustuse jäikuse pihta lendasid kriitikanooled juba esimese proovisõidu ajal ning loomulikult pole asi iseenesest paremaks muutunud. Küll aga on autoostjal võimalik väga palju oma sõidumugavuse heaks ise ära teha, valides lihtsalt kitsamad ja kõrgema profiiliga rehvid. Velgede valik ulatub ju 17 tollist 20-ni ja viimaseid soovitavad siiralt valida reeglina vaid need, kellele pank liisingut niikuinii ei anna.

Qashqai sisemust on iga mudelipõlvkonna ja -värskendusega muudetud järjest kvaliteetsemaks, ehkki juba nullindatel ilmavalgust näinud kõige esimene versioon oli oma aja kohta igati korralikult kokku pandud. Sisemuses ei andnud ükski koht põhjust nurisemiseks ja munakivitest* sai läbitud puhtalt viielise tulemusega, seda vaatamata asjaolule, et testiauto hodomeetril ilutses juba viiekohaline number (ja nende autode elu pole kerge!).

Uue Qashqai varustus on talvesõiduks peaaegu et ideaalne. Tehasevarustuses on võimalik tellida nelikveoline auto, millel on roolisoojendus, esiklaasisoojendus ning laternapesu, istmesoojendusest rääkimata. Nutikamad edasimüüjad pakuvad kohe ka Webasto lisamise võimalust, millest miinuskraadide puhul sai testiauto juures kõvasti puudust tuntud.