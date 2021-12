Teeme tutvust: uus Mercedese uus väikekaubik Citan – viimane omataoline, millel sisepõlemismootor

Citan on baasvarustuses igas mõttes lihtne ja praktiline masin, ei mingeid liigseid tulesid ja vilesid. Olemas on nii kaubikuversioon kui reisijaversioon Tourer. Väikevedude jaoks eriti mugavaks muudab masina asjaolu, et laialt avanevad lükanduksed asuvad mõlemal küljel, lisaks muidugi avaneb madala laadimiskünnisega salong taga kahe uksega taga.

Mõlemad külguksed on täpsemalt uksevaga 61,5 sentimeetrit. Kaubiku laadimiskünnise kõrgus on vaid 59 cm. Ühtlasi avanevad tagauksed nii 90 kui ka 180 kraadi võrra. Uksed on asümmeetrilised, vasakpoolne uks on laiem ja tuleb avada esimesena. Alternatiivina on võimalik tellida tagaluuk, millel on samuti olemas nii aknasoojendus kui ka -puhasti.

„Ühtlasi on Citan viimane Mercedes-Benz Vansi sõiduk, millel kasutatakse sisepõlemismootorit. Kõik meie tulevased sõidukid saavad elektrimootori. Sellise arengu loogiline samm on uus elektriline eCitan," on öelnud Mercedes-Benz Vansi juht Marcus Breitschwerdt.

Pikkuselt- laiuselt on uus Citan nagu tavaline sõiduauto, masina pikkus on 4,498 meetrit ja kaubaruumi pikkus on sellest eest klapitava vaheseina korral tervelt 3,05 meetrit. Teljevahe on auto suhteliselt lühike: 2,716 meetrit.

Lisaks fikseeritud vaheseinale, mis on saadaval nii aknaga kui ka ilma, on kaubiku puhul valikus ka kokku klapitav vahesein. Kui vedada on vaja pikki esemeid, saab kaasistujapoolset seina 90 kraadi võrra pöörata ja seejärel juhi poolele kokku klappida. Kaassõitja istet saab seejärel liigutada, nii et tekib sile põrandapind. Vahesein on valmistatud terasest ja kaitseb sõitjaid transporditava koorma eest.

Masina kandevõime on 537 kg ja lubatud haakemass kuni 3,5 tonni. Pöörderaadius on autol 10,9 meetrit.