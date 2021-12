Teadlased tuvastasid antikehad, mis suudavad neutraliseerida omikroni

Omikrontüvel on ogavalgus 37 mutatsiooni, mida see kasutab rakkude külge kinnitumiseks ja neisse sissetungimiseks. Arvatakse, et need muutused selgitavad, miks see variant on suutnud nii kiiresti levida, nakatada vaktsineeritud inimesi ja uuesti nakatada neid, kes on varem haiguse läbi põdenud.