Kõlakas: järgmine iPhone võib tulla ilma SIM-kaardi pesata

iPhone 7 Foto: Madis Veltman

Paljud tootjad on juba loonud oma mobiilidele eSIMi funktsionaalsuse, ent Apple võib astuda sammu veelgi kaugemale ja juba 2022. aastal välja anda iPhone’i mudeli, millel tavaline füüsiline SIM-kaardi pesa sootuks puudub. Eesti kontekstis tähendab see, et mobiil-ID neis telefonides enam ei tööta.